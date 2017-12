Altro Calcio Jordi Alba non rimpiange Neymar: "Senza di lui gioco meglio"

A Barcellona c'è qualcuno che non rimpiange affatto Neymar, trasferitosi la scorsa estate al Barcellona.Jordi Alba, in un'intervista al Mundo Deportivo, non ha nascosto di trovarsi più a suo agio in campo senza il brasiliano: "È un ottimo giocatore che per le sue circostanze, i suoi sentimenti o pensieri, ha deciso di lasciare. Alla fine tanti altri giocatori sono andati via per fare un buon lavoro in altri club. Io personalmente sono contento perché adesso ho più spazio sulla sinistra per salire e per ritrovarmi in zona offensiva. Onestamente, mi trovo molto meglio".