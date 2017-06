Altro Calcio JoJo stende il Real e Marca sfotte l'Inter: "I peggiori a vendere"

Due gol in altrettante partite ed entrambi al Real Madrid. Se Stevan Jovetic continuerà sui livelli con cui ha iniziato a Siviglia, per l'Inter l'addio del montenegrino potrebbe trasformarsi nell'ennesima delusione di mercato della storia dei nerazzurri. La lista è piuttosto lunga e Marca, quotidiano sportivo spagnolo, ha scelto la top ten: si va da R. Carlos a Dennis Bergkamp, passando per Bonucci e Cannavaro e arrivando a Pirlo e Seedorf: con loro due a centrocampo i cugini del Milan hanno vinto tutto.

(Foto Marca.com)