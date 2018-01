Altro Calcio Joao Mario, esordio da dimenticare: il Wigan fa fuori il West Ham in FA Cup

L'esordio di Joao Mario con la maglia del West Ham è davvero da dimenticare. Il portoghese - arrivato dall'Inter in prestito con diritto di riscatto - ha giocato tutto il secondo tempo della sfida contro il Wigan, valevole per i sedicesimi di FA Cup, senza incidere minimamente. Gli Hammers sono stati battuti 2-0 dalla formazione di League One (terza serie inglese) per effetto della doppietta di Grigg (seconda rete su rigore). L'undici di Moyes ha giocato in 10 dal 49' a causa dell'espulsione di Masuaku.