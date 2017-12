Altro Calcio Jessica Immobile: "Italia fuori dal Mondiale? Per Ciro è pesante"

Uno dei segreti di Ciro Immobile è la moglie Jessica Melena. In Germania hanno faticato entrambi ad ambientarsi, in Italia ripartire è stato più semplice. Ma proprio nel momento migliore della carriera dell'attaccante, è arrivata una brutta botta e a raccontarla è proprio lei, che non è solita parlare della vita professionale del marito. "Per Ciro è stata sicuramente una sconfitta grande - ha spiegato a calciomercato.com -, rimarrà nella sua vita questa non qualificazione ai Mondiali perché è il desiderio di ogni giocatore. Non vedersi l'artefice - tra virgolette - del gruppo che non è riuscito a portare a termine questa qualificazione è stato davvero pesante per lui, questa scia rimmarrà a vita". In altre parole: Immobile avrebbe voluto essere il trascinatore dell'Italia, non ci è riuscito. "Non mi ha parlato di quello che è successo, mi ha detto solo che gli unici che possono capirlo sono quelli che hanno vissuto il sogno svanito, i compagni di squadra. Ventura? Io ho mandato un messaggio alla moglie".