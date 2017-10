Altro Calcio Jesé, messaggio al figlio malato: "Sei la mia forza"

Commovente messaggio di Jesé al figlio Nyan, ricoverato in ospedale alla nascita per problemi ai polmoni. Su Instagram, l'attaccante dello Stoke City ha postato una foto assieme al bimbo (intubato per aiutare la respirazione): "Sei la mia forza, ogni giorno al tuo fianco imparo qualcosa. Il tuo modo di soffrire ma comunque andare avanti riempie il mio cuore, sei coraggioso e ti prometto che tutto andrà bene, sarò sempre con te".