Altro Calcio Jelena Polic: "Everton Luiz, torna in Brasile con le tue dita nere"

Nel corso del derby di Belgrado il giocatore del Partizan Everton Luiz era uscito dal campo in lacrime dopo essere stato oggetto di cori razzisti da parte dei tifosi del Rad. Il brasiliano prima di lasciare il campo aveva anche rivolto il dito medio ai supporter avversari. Il caso non è chiuso perchè Jelena Polic, vicepresidente del Rad, su Facebook ha espresso il suo pensiero. E lo ha fatto con un post destinato a creare inevitabilmente polemiche: "L'intera storia intorno a questo 'grande' giocatore che sarebbe Everton e a quello che è successo durante la sfida tra Rad e Partizan è triste, oltre che essere assolutamente sproporzionata. Perché non si parla di quanti insulti mister 'Piangina' ha rivolto a Nicola Drincic durante la partita o al fatto che ha colpito Vladimir Rodic e mostrato il dito medio ai tifosi avversari? Poi, però, siamo noi i razzisti e i nazionalisti. Sembra quasi che dobbiamo rispettare più gli altri di noi stessi, che dobbiamo essere orgogliosi del fatto che la squadra di Tito schieri sette giocatori stranieri. E poi sopportare lacrime di coccodrillo e dichiarazioni come 'Amo la Serbia, la sento come casa mia'. Perché non te ne torni in Brasile e mostri le tue dita nere a loro giurando sulle loro madri brasiliane e così tutto sarà a posto. NO AL RAZZISMO". Il post, rimosso poco dopo tempo, è stato chiuso con delle emoticon sorridenti.