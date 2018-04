Jamie Carragher licenziato? Ha sputato a una bambina

Jamie Carragher nella bufera. L'ex difensore del Liverpool, ora noto opinionista tv in Inghilterra, ha sputato in faccia a una 14enne tifosa del Manchester Utd dopo il match vinto 2-1 dalla squadra di Josè Mourinho sui Reds. Carragher, che era alla guida della sua auto, stava rispondendo agli insulti del padre della ragazza e a un certo punto ha perso il controllo, immortalato da un video che poi è stato pubblicato dal Mirror. Un gesto da condannare per il quale l'ex colonna del Liverpool si è scusato attraverso Twitter ("Totalmente fuori luogo. Mi sono scusato personalmente con tutta la famiglia questa sera. Era la terza o quarta volta che venivo provocato mentre guidavo in autostrada e ho perso il controllo. Questa però non è una giustificazione, chiedo scusa"), ma Sky Sports ha deciso comunque di punirlo escludendolo dalla puntata di stasera del Monday Night show. Il suo futuro con l'emittente, con cui Carragher ha un contratto da un milione di sterline l'anno, resta da decidere.