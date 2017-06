Altro Calcio James, Rakitic, Depay, Gabigol: panchine extralusso da 300 milioni

Strapagati, con ingaggi spesso milionari che hanno reso torride le estati di mercato, adesso sempre più spesso infreddoliti in panchina: ecco 10 esempi delle follie dei grandi club che fanno incetta di campioni o presunti tali per vederli marcire in panchina. In Italia l'esempio principale è Gabigol, ma almeno lui è un investimento per il futuro. Prendete James Rodriguez a Madrid: 75 milioni e poi...