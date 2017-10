Altro Calcio James e Helga in love: tutto merito di Cristiano Ronaldo

E adesso chiamatelo Cupido Ronaldo. Secondo quanto riportato dal quotidiano “The Sun”, infatti, l'asso portoghese del Real Madrid avrebbe propiziato l’incontro fatale tra il suo ex compagno James Rodriguez e la sensuale modella russa Helga Lovekaty, vera e propria star di Instagram con 3,7 milioni di followers. L’attaccante colombiano, che ha divorziato soltanto qualche mese fa dopo sei anni di matrimonio con la giocatrice di pallavolo Daniela Ospina, avrebbe letteralmente perso la testa per la modella russa, conosciuta durante un party estivo in cui Cristiano Ronaldo si è travestito da assist-man.