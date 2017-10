Altro Calcio Jackson Martinez nell'incubo dorato: non gioca da un anno

Ricordate Jackson Martinez? Nell'estate del 2015 sembrava potesse essere il nuovo colpo del Milan, poi l'affare saltò e l'attaccante colombiano passò poco dopo dal Porto all'Atletico Madrid, mentre in rossonero arrivò Carlos Bacca. Martinez, però, da quel momento, non ha avuto vita facile: la sua avventura in Spagna è durata pochi mesi, con soli 2 gol in Liga, poi il trasferimento in Cina, al Guangzhou Evergrande. Lì il centravanti guadagna 12,5 milioni netti all'anno, ma non gioca una partita esattamente da un anno. L'ultima è stata il 26 ottobre 2016, dopodiché è rimasto fermo per un problema alla caviglia sinistra.