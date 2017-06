Altro Calcio Ivanka Trump e la foto di Chinaglia: "Che santo è?"

La famiglia Trump ha già lasciato Roma dopo la sua visita, ma il ricordo della gaffe della figlia del presidente USA resterà per molto tempo. "Che santo è?" ha chiesto la bella Ivanka indicando una foto di Giorgio Chinaglia prima di congedarsi da un ristorante nel quale aveva cenato in compagnia del marito Jared. "Le abbiamo spiegato che non si trattava di un santo, ma di un grande campione della Lazio" ha raccontato la titolare del locale... A parziale discolpa di Ivanka, che di sicuro non può sapere quanto fosse forte Chinaglia, bisogna dire che la foto dell'ex Lazio era posta di fianco a un ritratto di Padre Pio.