Altro Calcio Italia-Svezia, Ventura ha deciso: sarà ancora 3-5-2

3-4-3? 3-5-2? Insigne? Niente di tutto questo, per la decisiva sfida dell'Italia contro la Svezia il ct Ventura tira dritto per la sua strada e conferma il 3-5-2, lasciando ancora fuori il talento napoletano. Al posto di Verratti squalificato agirà Jorginho, che così diventerà ufficialmente italiano, Florenzi agirà da mezz'ala sinistra (De Rossi out per un problemino fisico) anche se Bernardeschi lo insidia da vicino e davanti, insieme a Immobile, ci sarà Gabbiadini. Queste le indiscrezioni della vigilia che arrivano da Appiano Gentile. Con Ekdal infortunato, la Svezia dovrebbe giocare così: Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Johansson, Forsberg; Toivonen, Berg.