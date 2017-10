Altro Calcio Italia-Svezia, febbre mondiale: 36 mila biglietti venduti

Sale la febbre mondiale: circa 24 ore dopo l'apertura della vendita dei biglietti, avvenuta alle ore 15, in trentaseimila hanno comprato un tagliando per Italia-Svezia, playoff di ritorno per i Mondiali 2018 in programma il 13 novembre allo stadio San Siro, a Milano (l'andata il 10 a Stoccolma).