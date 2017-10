Altro Calcio Italia-Macedonia, Buffon veste azzurro per la prima volta

Prima volta in azzurro per Gianluigi Buffon. Ovviamente non stiamo parlando di presenze, contro la Macedonia siamo a quota 172, ma di mise: il capitano dell'Italia ha potuto vestire i colori azzurri per la prima volta in carriera (è record, nessun numero uno del passato italiano aveva avuto questo onore). In passato aveva indossato divise rosse, gialle, oro, nere, verdi e grigie ma mai l'azzurro: è capitato a Torino e, siccome i giocatori di movimento devono avere colori diversi dal portiere, i compagni sono rimasti "in bianco" con la maglia da trasferta. Una curiosità: Buffon aveva già vestito i colori dei giocatori di movimento ma alla Juventus, nel 2003/04, giocando con la maglia bianconera.