Altro Calcio Italia, il mondo celebra Buffon: a chi la sua eredità?

Le sue lacrime hanno fatto il giro del mondo e hanno commosso tifosi e colleghi. Quella contro la Svezia è stata l'ultima partita in azzurro di Gigi Buffon, che ha visto sfumare la possibilità di diventare l'unico giocatore a disputare sei edizioni dei Mondiali. Gli attestati di stima per il numero uno azzurro sono stati tantissimi, da Casillas a Lewandowski passando per Marchisio e la Juventus (scorri la gallery), ma ora è già tempo di pensare al futuro: chi prenderà la fascia di capitano dopo Gigi? I nomi possibili sono due: Chiellini e Bonucci. "Se si ripartirà anche da me? Non lo so. La cosa certa è che c’è da aprire un nuovo ciclo per la rinascita" ha detto il difensore della Juve dopo la gara di San Siro. Se Chiellini continua con la Nazionale la fascia va a lui (96 le presenze in azzurro), altrimenti toccherà a Bonucci, che veste già la fascia di capitano al Milan.