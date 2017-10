Altro Calcio Italia, il Mondiale te lo giocherai qui

Per andare a Russia 2018 ce la vedremo con la Svezia: andata il 10 novembre a Solna alla Friends Arena, un impianto modernissimo, il più grande tra gli stadi nordici, inaugurato nel 2012 e stadio amuleto per gli uomini di Anderson, che qui non perdono dal 2015. La Friends Arena è il terzo stadio indoor d'Europa, dispone di un tetto retrattile ed è in grado di accogliere oltre 50mila spettatori per il calcio e fino a 65mila per i concerti. Qui, dove all'ingresso campeggia l'immagine di Ibrahimovic, la Svezia ha già battuto la Francia: servirà una grande partita.