Altro Calcio Italia, il futuro è qui: Donnarumma, Insigne e il 4-3-3

Indipendentemente da chi sarà il prossimo c.t. della Nazionale, ci sono due linee guida da seguire per capire la linea futura: sarà abbandonato quasi certamente il tanto chiacchierato 3-5-2, sponsorizzato dai senatori a Ventura, ma ci sarà anche un sensibile ringiovanimento perché i senatori si sono chiamati giustamente fuori. Hanno chiuso Buffon, Barzagli, De Rossi e, probabilmente Chiellini. Nonostante tutto il calcio italiano ha ancora qualità e tante risorse disponibili e in rampa di lancio; Buffon sarà sostituito da Donnarumma con l'alternativa Perin; ricchezza tra i centrali della difesa: resiste onucci, ci sono poi romagnoli, rugani e caldara. La sensazione è che potrebbe tirare parecchio il 4-3-3: in mezzo al campo in ascesa il napoletanoJjorginho, vicino al sorpasso su verratti. Ci sarà spazio anche per gli emergenti Pellegrini della roma e Barella del Cagliari. Piatto ricco in attacco: Belotti e Immobile i primi centrali; Bernardeschi e Insigne i possibili esterni con alternative di lusso. (Paolo Bargiggia)