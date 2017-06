Altro Calcio Italia-Germania, la sfida infinita: con loro non è mai un'amichevole

Il bilancio complessivo è di quindici vittorie azzurre, nove pareggi e otto successi tedeschi. Dopo tantissime amichevoli, il primo scontro ufficiale risale al Mondiale del 1962 e terminò a reti bianche. Otto anni dopo allo Stadio Azteca di Città del Messico si giocò quella che poi è stata definita “la partita del secolo”, da quel momento Italia-Germania è sempre il confronto più atteso. Dopo lo 0-0 nel Mondiale argentino si passa alla storica finale del Bernabeu del 1982 e all'urlo di Tardelli, poi nel 1996 per la prima volta piangiamo noi con Kopke che para il rigore a Zola e ci estromette dagli Europei. Dieci anni dopo la rivincita più bella, nel Mondiale in casa loro, un 2-0 ai tempi supplementari firmato Grosso-Del Piero che è ancora vivo nella memoria di tutti. Sei anni più tardi un'altra semifinale e questa volta il protagonista assoluto è Balotelli, che con una doppietta manda in finale l'Italia di Prandelli. L'ultimo incrocio è storia recente, con i maledetti rigori di Bordeaux ad eliminare gli azzurri di Conte. Italia-Germania, una sfida infinita.