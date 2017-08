Altro Calcio Italia, ecco chi puoi sfidare se arrivi seconda

La situazione dei gironi di qualficazione al Mondiale 2018, gruppo per gruppo: ai playoff vanno le 8 migliori seconde, la peggiore resta fuori. Se l'Italia non dovesse riuscire a vincere in Spagna chiudendo al secondo posto, al sorteggio sarà testa di serie insieme alle altre tre nazionali con il miglior ranking. Ciò significa che se anche Francia e Portogallo, al momento seconde, non dovessero centrare le qualificazione diretta, in ogni caso non saranno nostre avversarie al playoff.