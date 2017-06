Italia, come sarà la nuova Under 21 ai prossimi Europei?

Si riparte da Scuffet, Meret, Locatelli, Cerri, Chiesa, Calabria, Pellegrini e Donnarumma (che però probabilmente sarà in Nazionale maggiore). Saranno solo questi i giocatori della rosa di Euro 2017 che il ct dell'Under 21 (Di Biagio?) potrà convocare per i prossimi Europei, in programma in Italia nel 2019. Per giocare servirà essere nati dopo il primo gennaio 1996, dunque addio ai vari Caldara, Gagliardini, Conti, Bernardeschi, Berardi, Cataldi, Rugani, Barreca e Benassi. Ci sarà invece Pezzella, aggregato al gruppo dopo l'infortunio di Murru.

Ecco allora come potrebbe scendere in campo la nostra nazionale tra due anni, abbiamo provato a schierare l'11 tipo...

Senza dimenticare però i vari Murgia, Verde, Vido, Plizzari, Mandragora, Dimarco, Adjapong, Bonazzoli, Favilli e Pinamonti (per i baby-fenomeni Kean e Pellegri ci sarà tempo in futuro, anche se hanno già dimostrato di poter bruciare le tappe).