Altro Calcio Italia, ci sarà anche Zaza per il playoff con la Svezia

Simone Zaza torna in Nazionale. L'ottimo avvio di stagione nella Liga (8 gol in 9 partite e 7 nelle ultime 5 col Valencia) ha convinto il ct Giampiero Ventura a richiamare l'ex attaccante di Sassuolo e Juventus a Coverciano. L'indiscrezione arriva da 'Il Corriere dello Sport', secondo il quale considerata la quasi certa indisponibilità di Belotti, toccherà proprio a Zaza sostituire il Gallo nell'elenco che Ventura diramerà tra due settimane per il playoff mondiale contro la Svezia. Dopo quello sciagurato rigore con la Germania, Zaza durante la gestione Ventura fin qui ha giocato soltanto 10 minuti in Nazionale e l'ultima chiamata risale addirittura a novembre 2016, esattamente un anno fa.

Se Zaza torna in azzurro, porte ancora chiuse invece per Mario Balotelli, che nonostante il buon momento di forma vedrà le gare con la Svezia in televisione.