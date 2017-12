Altro Calcio Italia, Bianchi contro Ventura: "Senza dignità, vale zero"

Attacchi social contro Gian Piero Ventura ce ne sono stati parecchi, quello che fa più clamore arriva da Rolando Bianchi, attaccante attualmente svincolato e capitano del Torino nei primi due anni del c.t. sulla panchina granata. All'epoca i due ebbero dei dissapori per un paio di panchine consecutive del centravanti (e anche allora l'allenatore di beccò le critiche dei tifosi), oggi il giocatore sbraita contro il suo vecchio tecnico con una serie di tweet, alcuni dei quali rimossi. "Che sVentura", ha scritto a fine partita. "Non va nemmeno davanti ai microfoni, vale zero", ha proseguito. L'indomani è tornato alla carica.