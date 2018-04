Altro Calcio Italia-Argentina, 4-3-3 con Rugani e Spinazzola

Le probabili formazioni di Italia-Argentina, amichevole in programma venerdì sera a Manchester: confermato il 4-3-3, Di Biagio ha provato Rugani (in ballottaggio con Ogbonna) al centro della difesa accanto a Bonucci, mentre Spinazzola ha sorpassato Darmian per il ruolo di esterno sinistro. Prove anche per Verratti regista, ma in quella posizione dovrebbe esserci Jorginho. Nell'Argentina 4-2-3-1: Lanzini, ala del West Ham, e Tagliafico, terzino dell'Ajax, sono i nomi forse meno conosciuti dal pubblico italiano. Higuain sarà il centravanti.