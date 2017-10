Altro Calcio Islanda, Hallfredsson gioca a scacchi nudo

Cosa ci fa Emil Hallfredsson completamente nudo (ma con le ciabatte) nel ritiro dell'Islanda? Lo dice lui stesso nella didascalia della foto postata su Instagram: "L'arte di giocare a scacchi con le scarpe". Il centrocampista dell'Udinese festeggia così la qualificazione al Mondiale 2018 e i compagni di squadra bianconeri lo prendono in giro. Perica scrive "playboy", Widmer "cosa vuoi far vedere?" e Widmer "interessa pure me".