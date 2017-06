Altro Calcio Irlanda-Galles, Coleman si frattura la gamba

E' un vero proprio fallo shock quello commesso da Neil Taylor su Seamus Coleman durante Irlanda-Galles: il difensore dell'Everton è stato costretto ad uscire in barella, per lui frattura alla gamba destra e intervento chirurgico già nella notte tra venerdì e sabato. Rizzoli, che arbitrava la sfida di qualificazione Mondiale, ha espulso Taylor per il fallaccio.