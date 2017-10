Altro Calcio Irlanda del Nord, O'Neill nei guai: "Guida in stato di ebbrezza"

Il c.t. dell'Irlanda del Nord Michael O'Neill è stato arrestato nei dintorni di Edimburgo per sospetta guida in stato d'ebbrezza. Il fatto risale alle prime ore del mattino di domenica scorsa. O'Neill, 48 anni, dovrà quindi comparire in tribunale il 10 ottobre. In un comunicato, la Federcalcio nordirlandese scrive di "essere a conoscenza di un presunto caso legato alla guida in stato d'ebbrezza che coinvolge Michael O'Neill. Si tratta di una questione di polizia e pertanto non faremo ulteriori commenti".