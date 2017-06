Altro Calcio Iran, uno stadio a lutto per la partita con la Corea del Sud

Uno stadio completamente nero in segno di lutto. E' quanto accaduto martedì sera in Iran, dove per la partita contro la Corea del Sud valevole per le qualificazioni a Russia 2018, i tifosi iraniani hanno accolto l'invito delle autorità e si sono presentati allo stadio vestiti completamente di nero. La partita si giocava infatti alla vigilia dell'Ashura, evento luttuoso nell'islam sciita che commemora il martirio dell'Imām al-Husayn ibn Ali e di 72 suoi seguaci ad opera delle truppe del califfo omayyade Yazid I.