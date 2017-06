Altro Calcio Iran, il sosia di Messi paralizza il traffico: arrestato

Si chiama Reza Parastesh, ha 25 anni, è uno studente ed è iraniano: eppure assomiglia come una goccia d'acqua a Leo Messi. Certo, "The Iranian Messi" ci mette del suo: gira per le strade con la maglia del Barcellona e tiene barba e capelli come quelli della Pulce. Ecco perché sono in tanti a fermarlo per strada, come ad Hamadan (in Iran) quando la folla ha addirittura bloccato il traffico. E' dovuta intervenire la polizia che ha portato Reza in questura per poi rilasciarlo: gli avranno chiesto un autografo?