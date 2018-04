Altro Calcio Iran, 5 donne si travestono da uomo ed entrano allo stadio

Ha fatto il giro del mondo la foto di 5 ragazze travestite da uomini, con barbe finte e parrucche: si chiamano Shabnam, Leili, Zeinab, Zahra e Mohadeseh, sono iraniane, tifose del Persepolis e il loro grande desiderio era entrare allo stadio, cosa vietata alle donne nel loro paese dal 1979, anno della rivoluzione, "per tenerle lontane dalla natura violenta delle manifestazioni" e "proibire la visione di uomini in pantaloncini". Le ragazze in questione hanno così scelto l'escamotage per aggirare la legge ed entrare all'Azadi Stadium di Teheran. Un giornalista ha poi mostrato su Twitter un video girato dalle ragazze stesse, nel quale sono intente a battere le mani e partecipare ai cori dei tifosi.