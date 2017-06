Altro Calcio Inzaghi è il solito bomber: corteggia Rosa di Uomini e Donne

"Posso venirti a corteggiare?". Pippo Inzaghi ha scritto, in tono scherzoso come dimostrano gli emoticon utilizzati, alla bella tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, ma l'allenatore neopromosso in Serie B con il Venezia ha sbagliato account scrivendo invece a una fan page a lei dedicata ("Vicolodellenews"). Il messaggio dell'ex centravanti è stato pubblicato dalla pagina e in poche ore ha fatto il giro del web: “Non potevamo non pubblicare questo messaggio arrivatoci da Pippo Inzaghi in persona! Peccato che il trono sia quasi finito, altrimenti sarebbe sceso anche lui per Rosa”.