International Champions Cup 2018, Bayern Monaco-Psg: 3-1

Comincia male l'International Champions Cup 2018 per il Paris Saint Germain, sconfitti 3-1 in rimonta dal Bayern Monaco. Privi di tanti nazionali, ancora in vacanza dopo il Mondiale, ma con Gianluigi Buffon in porta, i parigini passano al 31' con Weah junior ma al 60' subiscono il pari con il colpo di testa di Javi Martinez sul quale il portiere ex Juventus (comunque protagonista di una buona prova) non è parso perfetto. Le altre due reti bavaresi sono di Sanchez e Zirkzee, subite però da Descamps entrato al posto di Buffon.