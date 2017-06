Altro Calcio Internacional, D'Alessandro e altri campioni in campo per aiutare la Chapecoense

Solidadriedade e Esperança sono i nomi dei team delle squadre che si sono affrontate al Beira-Rio nella partita di beneficenza organizzata dall'Interncional di Porto Alegre per aiutare i famigliari delle vittime della tragedia che ha colpito la Chapecoense. Tra i tanti campioni in campo, erano presenti D'Alessandro, idolo della torcida del Colorado, Abreu, Taison, Dida, Zago, Abbondanzier, Alario e molti altri. Da sottolineare anche la presenza di Alan Ruschel, uno dei pochi sopravvissutti allo schianto dell'aereo che trasportava la Chape in Colombia. Il cartellino del laterale brasiliano è di proprietà dell'Internacional e, anche per questa ragione, al momento del suo ingresso in campo per battere il calcio d'inizio, è stato accolto da un boato. "Dio mi ha dato una seconda chance per vivere. Spero di riuscire a onorare i miei compagni nel migliore dei modi", le parole di Alan.