Altro Calcio Inter, vivaio da record

Con questo post sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato con orgoglio un primato stabilito dal nuovo rapporto del Cies, l'osservatorio sul calcio mondiale: "Se non bastassero i trofei - si legge - a testimoniare lo straordinario percorso intrapreso dal Settore Giovanile nerazzurro, capace di conquistare nell'ultima stagione i tre titoli nazionali più importanti a livello giovanile (campionato Primavera, campionato Berretti e campionato Under 17 Serie A e B), è l'ennesimo rapporto del CIES Football Observatory a certificare il successo del lavoro portato avanti da Roberto Samaden, da tutti gli allenatori e dallo staff che coordina quotidianamente le attività al Centro di Formazione Suning in memoria di Giacinto Facchetti. Nell'ultima graduatoria relativa agli elementi cresciuti nei settori giovanili di tutta Europa (per almeno 3 anni dai 15 ai 21 anni) e attualmente militanti nei 5 più importanti campionati a livello continentale, l'Inter mantiene il primato assoluto italiano con 23 giocatori e si posiziona al sesto posto nel ranking europeo, dietro solo a Real Madrid, Barcellona, Lione, Athletic Club e Manchester United". In seguito la top 10.