Altro Calcio Inter, Under 17 campione d'Italia: è Triplete baby

L'Under 17 dell'Inter si laurea campione d'Italia battendo l'Atalanta 3-2 ai supplementari in finale. Quello degli Allievi nazionali (così era chiamata la categoria fino all'anno scorso) è il terzo scudetto giovanile in dieci giorni per i nerazzurri che avevano già trionfato con l'Under 18 (Berretti) e l'Under 19 (Primavera). L'Under 15, invece, aveva perso la finale contro la Juve.