Altro Calcio Inter, un altro flop in Europa: la stampa non perdona

"Eurocrac" è l'apertura della Gazzetta dello Sport dedicata all'Inter di De Boer, che incappa nella seconda clamorosa figuraccia consecutiva in Europa League e giace a zero punti sul fondo della classifica. "Zero in condotta", "Sprofondo nerazzurro", sono alcuni dei titoli dedicati ai nerazzurri, che ancora una volta in Europa, senza Icardi e Perisic, hanno deluso. Le alternative non sembrano all'altezza dei titolari, il turnover non funziona e anche l'approccio alla partita è stato sbagliato. Una differenza di atteggiamento tra campionato e coppa su cui l'allenatore olandese dovrà riflettere, come dovrà riflettere sulla brutta abitudine di andare sempre in svantaggio (già 7 volte su 8 gare quest'anno), perchè non sempre, come successo con Pescara e Juve, si riesce a rimontare.