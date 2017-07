Altro Calcio Inter-Schalke, altro siparietto social

Continuano le "puntre" social tra Inter e Schalke. Il club nerazzurro aveva dato appuntamento ai tedeschi su Twitter prima dell'amichevole in Cina: "Siete pronti come lo siamo noi per la Dragon city cup? Ci vediamo!". Pronta la risposta dello Schalke che, con ironia, aveva ricordato le vittorie sulla squadra nerazzurra (finale di Coppa Uefa 1997 e quarti di Champions 2011): "Certo! Non vediamo l'ora. Ci ricordiamo ancora bene di voi". Dopo la partita, finita 1-1, altri due tweet: partono i tedeschi "Complimenti per l'1-1. Peccato non averla decisa ai rigori come nel 1997. Buon divertimento in China!" ma l'Inter risponde simpaticamente per le rime "bella partita stasera! Prima dei rigori, però, ci sarebbero stati i supplementari, come nel 1998 (quarti di finale coppa Uefa, ndr). Buon tour anche a voi!".