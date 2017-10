Altro Calcio Inter, Nagatomo annuncia: "Sarò papà"

Nagatomo sarà presto papà. L'annuncio l'ha dato lo stesso terzino dell’Inter pubblicando una foto su Twitter che lo ritrae in compagnia della moglie incinta. “Ho vissuto una parte importante della mia vita amando mia moglie. Ora le starò affianco affinché nasca mio figlio. Da questo momento mi prenderò le mie responsabilità con più gioia che mai, abbraccio con grande speranza l’attesa per il parto. Mi piacerebbe prendermi cura della famiglia Nagatomo in futuro”.