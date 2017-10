Inter-Milan è già da record, ma gli inglesi...

Tutto esaurito, oltre 4.5 milioni di euro di incasso e più di 180 Paesi collegati: sono i numeri da record di Inter-Milan di domenica sera. Un derby attesissimo che registrerà il record d’incasso per la Serie A. La sfida sarà trasmessa da oltre 40 broadcasters in più di 180 Paesi. Gli operatori d'informazione accreditati sono 450 e duecento i giornalisti presenti in tribuna stampa, di cui cento stranieri. Oltre 50 i fotografi che immortaleranno gol, scontri di gioco ed esultanze. Saranno più di 78 mila i tifosi attesi sugli spalti e la società nerazzurra invita tutti i sostenitori a recarsi allo stadio con largo anticipo anche perché, vista l’affluenza, i cancelli saranno aperti alle 17.45.

Numeri da capogiro quindi per una delle grandi classiche del calcio internazionale, che per gli inglesi però non è così grande. Infatti secondo il Daily Mail, che ha stilato "la top 10 dei derby di tutto il mondo", il derby della Madonnina viene dopo sfide come Al Ahly-Zamalek e Gremio-Internacional. Ecco la classifica...