Altro Calcio Inter, Icardi non va in nazionale: problema al ginocchio destro

Niente nazionale per Maurito Icardi. L'attaccante dell'Inter aveva già saltato le amichevoli di giugno contro Brasile e Singapore per un problema muscolare, stavolta dovrà rinunciare all'Argentina per un'infiammazione al tendine sinoviale con dolore al tendine rotuleo che, come spiegato da Luciano Spalletti, ne ha condizionato il rendimento anche nella partita contro il Torino. Icardi ha rimediato una botta al ginocchio destro e Sampaoli sarà costretto a rinunciare a lui per i test di preparazione al Mondiale contro Russia e Nigeria. Il capitano dell'Inter resterà dunque ad Appiano Gentile e si farà curare sperando di recuperare in tempo per la prima gara che si disputerà dopo la sosta, a San Siro contro l'Atalanta. Nei prossimi giorni si sottoporrà ovviamente a ulteriori controlli che determineranno l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Anche i giovani Pinamonti e Colidio, inoltre, per problemi fisici devono rinunciare alla convocazione nelle rispettive nazionali giovanili.