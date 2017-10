Altro Calcio Inter, Ianis Zicu svela: "Maicon il lunedì era sempre ubriaco"

Gustoso retroscena sullo spogliatoio dell'Inter pre-Triplete raccontato da Ianis Zicu, ex meteora dei nerazzurri, che intervenuto nel corso del programma Football Club dell’emittente rumena Digi Sport, ha svelato un particolare retroscena riguardante il brasiliano Maicon: “All’Inter Mourinho aveva un giocatore che si presentava sempre ubriaco all’allenamento del lunedì, Maicon. Una volta Mou chiamò i ragazzi, parlò con loro e chiese: 'Come possiamo fare per avere Maicon a posto?' e decise di spostare la seduta del lunedì alla sera. E andò così, non si allenarono di mattina, ma lo fecero di sera, così che Maicon potesse riprendersi per l’allenamento. Queste situazioni in una squadra possono capitare, e la squadra deve prendere una decisione“.