Altro Calcio Inter Forever, 4-1 al Chelsea

L'Inter Forever dà spettacolo. Gli ex dell'Inter, davanti a oltre 30 mila spettatori (tutto il ricavato è andato in beneficenza) Stamford Bridge per il match "In Memory of Ray Wilkins", hanno battuto 4-1 le Chelsea Legends. Dopo il gol di Di Matteo i nerazzurri hanno dilagato grazie ai gol di Materazzi, Suazo e Karagounis (doppietta). Al termine della sfida mister Riccardo Ferri ha espresso soddisfazione come riferisce il sito ufficiale del club di Corso Vittorio Emanuele: "Una cornice di grande emozione in ricordo di Ray Wilkins, una partita contro grandi avversari e tanti amici nel Chelsea. Inter Forever è questo: ieri sera abbiamo cenato tutti insieme ed è stato un momento molto bello ritrovarsi dopo tanto tempo. Cosa c'è di mio in questa vittoria? Di mio c'è solo la presenza... ma la cosa straordinaria è stata che in poche ore siamo diventati una vera squadra perché condividevamo il rispetto è l'amore per questi colori. Tutti hanno dato massimo e questo era importante".