Iniesta, maglia a Sergio Ramos: "Ci mancherai amico mio"

Quello di ieri è stato l'ultimo Barcellona-Real Madrid di Andres Iniesta, che a fine stagione lascerà il Barcellona dopo una vita in blaugrana (abbandonerà l'Europa anche se non andrà al Chongqing Lifan ). Il centrocampista 33enne al termine del match ha regalato la sua maglia a Ramos, avversario nei club e compagno di Nazionale, con tanto di dedica: "Per il mio amico Sergio, per i tanti momenti insieme e gli altri da rivali. Grazie e buona fortuna". Il difensore del Real Madrid ha posato con la divisa su twitter: "A prescindere da quello che è accaduto sul campo, la scorsa notte sarà ricordata come quella del Clasico di Iniesta. Ci mancherai, amico mio".