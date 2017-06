Altro Calcio Inghilterra, Southgate porta i giocatori ad allenarsi... con i Marines

Allenamento alternativo per l'Inghilterra in vista della sfida con la Scozia (qualificazioni Mondiali) e l'amichevole con la Francia. I giocatori si sono infatti sottoposti per 48 ore a una sessione a dir poco impegnativa con i marines. "Abbiamo voluto mettere i ragazzi in un ambiente diverso e del tutto inaspettato in modo che imparassero ad adattarsi nei momenti di difficoltà, spingendosi oltre i loro limiti e agendo come una squadra per raggiungere determinati obiettivi" ha spiegato il ct Southgate. Le foto (Royal Navy) testimoniano quanto dure siano state dure per i giocatori le 'attività' svolte...