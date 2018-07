Altro Calcio Inghilterra, ritrovato il tifoso scomparso: era in hotel ubriaco

Sarà stata l'amarezza per aver dimenticato a casa i biglietti di Inghilterra-Panama, o semplicemente la voglia di divertirsi: fatto sta che Douglas Moreton, tifoso inglese di Bristol che somiglia vagamente a Lucio Dalla, era sparito dal 6 luglio ed è stato finalmente ritrovato a Mosca nella sua camera d'albergo, completamente ubriaco. All'inizio del Mondiale aveva conquistato la ribalta internazionale per aver lasciato nel cassetto i tagliandi della seconda partita dei Tre Leoni, poi grazie a un appello social è riuscito comunque a entrare allo stadio. I risultati positivi della sua nazionale lo avranno fatto eccedere nei festeggiamenti: un nipote ne aveva denunciato la "scomparsa" sui social il 6 luglio, quando era in un albergo a Samara, ma finalmente è stato ritrovato.