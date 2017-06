Altro Calcio Inghilterra, Mourinho fa allenare lo United in un parcheggio pubblico

Rifinitura sui generis o punizione per i recenti risultati? José Mourinho ha scelto un modo singolare per preparare il Manchester United in vista della sfida di Coppa di Lega contro il Northampton: a poche ore dal match, ha fatto allenare la squadra in un parcheggio pubblico. La scoperta è merito di un tifoso inglese che ha postato la scena su Snapchat, per poi farla girare sui social network.



Nelle immagini si vedono i giocatori impegnati in un esercizio fisico in uno spiazzo asfaltato dedicato al parcheggio delle automobili, con Mourinho poco distante che li osserva con attenzione. Dopo le tre sconfitte consecutive dei Red Devils tra Premier League ed Europa League, tutto può servire per invertire la rotta.