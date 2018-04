Altro Calcio Inghilterra in ansia per Kane, è una paura Mondiale

Sulla nazionale inglese e sulle sue speranze ai prossimi Mondiali russi rischia seriamente di abbattersi un uragano. L'infortunio di Harry Kane durante la sfida contro il Bournemouth sta tenendo in apprensione un intero paese, che puntava quasi tutti i propri sogni di gloria sull'attaccante del Tottenham. Il 24enne è uscito dal campo per un problema alla caviglia destra, già infortunata in passato, che sembra piuttosto serio (nei prossimi giorni si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso), tanto che ha lasciato lo stadio in stampelle. Kane, 35 gol in 38 partite quest'anno, salterà sicuramente i prossimi due impegni dell'Inghilterra di Southgate, il 23 marzo in Olanda e il 27 in casa contro l'Italia.