Inghilterra, Cook debutta e fa vincere al nonno 19 mila euro

Minuto 71 di Inghilterra-Italia: Gareth Southgate sostitusce Lingard con Lewis Cook, che fa il debutto in nazionale. Per il nonno del centrocampista del Bournemouth è una doppia buona notizia: l'orgoglio per il grande passo del nipote e la certezza di incassare 16.500 sterline, quasi 19 mila euro. Nel 2014 Trevor Burlingham aveva infatti scommesso (quotazione 33 a 1) 500 sterline che il nipote avrebbe debuttato nell'Inghilterra entro i 26 anni: ai tempi Cook giocava nell'Under 18 del Leeds (che militava in seconda divisione inglese) ma il nonno ci aveva giusto visto che ieri, a 21 anni appena compiuti, è a tutti gli effetti un nazionale inglese.