Altro Calcio Inghilterra, 6 esoneri in 4 mesi: come in tutta la scorsa stagione

La patria di Alex Ferguson e Arsene Wenger smentisce se stessa: sono già sei gli esoneri in Premier League in questa stagione e i media britannici si interrogano sul problema. Sei furono anche gli allenatori licenziati in tutto lo scorso campionato, adesso che non siamo neppure al termine del girone d'andata è stata già toccata la stessa quota. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato Paul Clement, manager dello Swansea. In Italia siamo a 7, anche se in realtà Nicola non è stato esonerato dal Crotone, ma si è dimesso: hanno cambiato allenatore Milan (da Montella a Gattuso), Udinese (da Delneri a Oddo), Cagliari (da Rastelli a Lopez), Sassuolo (da Bucchi a Iachini), Genoa (da Juric a Ballardini) e Benevento (da Baroni a De Zerbi).