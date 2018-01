Altro Calcio Incredibile Miura, un altro rinnovo: giocherà fino a 51 anni

L'ex attaccante del Genoa, Kazuyoshi Miura, non ha nessuna intenzione di smettere di giocare a calcio. Il giocatore giapponese a 50 anni suonati ha infatti incredibilmente firmato un altro rinnovo con lo Yokohama FC, legandosi al club che milita nella J2 (seconda divisione giapponese) per un'altra stagione. Il prossimo 26 febbraio Miura, che lo scorso marzo ha stabilito il primato per il più anziano marcatore della storia del calcio decidendo la sfida contro il Thespa Kusatsu all'età di 50 anni e 14 giorni, compirà 51 anni e continuando a giocare diventerà il primatista di sempre battendo il record di Sir Stanley Matthews. "Io continuerò a mettere il cuore quando scendo in campo - ha detto Miura a 'Kyodo news agency' - e mi auguro ancora di crescere come calciatore". La prossima sarà la 33esima stagione da professionista della sua carriera.