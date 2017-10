Altro Calcio In Spagna sono pazzi di Kondogbia: "Ha i superpoteri"

Geoffrey Kondogbia ha conquistato la Spagna a suon di buone prestazioni con la maglia del Valencia. Eloquente quanto scritto dal quotidiano Super Deporte: "Ha i superpoteri. Arriva da tutte le parti, contiene, chiude, corregge, intimidisce, tocca la palla, recupera, accelera, lancia e sta anche segnando. Fa di tutto. Geoffrey è molto più che un giocatore fisico, nonostante il suo fisico sia comunque determinante. Due mesi e sei partite sono bastate per confermare che il francese è una delle figure imprescindibili nella trasformazione del Valencia". Anche i Pipistrelli sono soddisfatti per il rendimento del centrocampista francese tanto che la dirigenza e lo staff tecnico al termine del match vinto 6-3 con il Siviglia avrebbero detto: "Speriamo che non si ammali mai". Molto probabile che alla fine della stagione venga esercitato il diritto di riscatto del 24enne, arrivato in prestito dall'Inter in estate.